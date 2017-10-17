17 Октября 2017 09:11

В Германии нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната, похищенная в 1941-ом году немецкими военными из Царскосельского дворца. Он находится в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии недалеко от Дрездена. Об этом заявили трое исследователей из ФРГ. Об этом месте им сообщил "надежный источник". С помощью радара в пещере и обнаружили полости, похожие на бункер. Сейчас ученые ведут поиск средств на продолжение исследований.