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В Германии нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната
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17 Октября 2017 09:11

В Германии нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната

В Германии нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната, похищенная в 1941-ом году немецкими военными из Царскосельского дворца. Он находится в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии недалеко от Дрездена. Об этом заявили трое исследователей из ФРГ. Об этом месте им сообщил "надежный источник". С помощью радара в пещере и обнаружили полости, похожие на бункер. Сейчас ученые ведут поиск средств на продолжение исследований.

  

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