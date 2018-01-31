В Германии началась общенациональная забастовка промышленников

31 Января 2018 17:02

Профсоюз металлургической и машиностроительной индустрии потребовал 6-процентное повышение зарплат в течение 27 месяцев, а также сокращение рабочих часов с 35 до 28 в неделю. Стачка коснется 30 тысяч человек, занятых на 16 предприятиях стальной и электронной промышленности в федеральных землях Берлин, Бранденбург и Саксония.