В Германии из-за засухи фермеры несут колоссальные убытки

На компенсацию потерь они просят у властей миллиард евро. В ФРГ уже прогнозируют рост цен на продукты. От засухи страдает и Финляндия. Здесь из-за жары могут недосчитаться 30 процентов урожая зерна. Аномальная жара пришла и в Италию. Из-за 40-градусного зноя жителям рекомендуют оставаться дома, а туристам - держаться в тени и сократить пребывание на улице. Позаботились и о животных. В римском зоопарке зверей кормят ледяными фруктами, а хищников угощают охлажденным мясом.