9 Апреля 2018 08:02

В Германии будут лишать джихадистов немецких паспортов. Но МВД страны пойдет на этот шаг, только если у таких людей есть другое гражданство. Кроме того, будет расширен список "безопасных стран происхождения". Это позволит быстрее обрабатывать прошения мигрантов из ряда стран о предоставлении убежища. В список, в частности, включат Грузию, Армению, Тунис, Алжир и Марокко. При этом глава МВД Германии признал, что обеспечить абсолютную безопасность в стране невозможно.