В Германии более трети сданного оружия хранилось незаконно

Власти Баварии собрали 13 с половиной тысяч единиц огнестрельного и почти полторы тысячи других видов оружия. "Оружейная амнистия" в Германии или кампания по добровольной сдаче длилась год. Более трети сданного оружия хранилось незаконно. В полусотне случаев правоохранителям и вовсе передали оружие военного назначения (владение таким в стране запрещено). Остальные немецкие земли о результатах "оружейной амнистии" пока не отчитывались. Для справки: в рамках предыдущей подобной кампании по всей стране собрали более 200 тысяч единиц оружия.