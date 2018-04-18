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В Гааге проходит заседание исполнительного совета ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей
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18 Апреля 2018 15:05

В Гааге проходит заседание исполнительного совета ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей

В Гааге проходит заседание исполнительного совета Организации по запрещению химоружия по делу об отравлении Скрипалей. Встреча в штаб-квартире организации закрыта для прессы. Предполагается, что участники обсуждают доклад, ранее подготовленный экспертами ОЗХО по итогам изучения взятых в Солсбери проб.

Вечером "дело Скрипалей" и доклад Организации по запрещению химоружия рассмотрит и Совет Безопасности ООН. Встреча пройдет по инициативе Великобритании.

  

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