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В Финляндии сегодня пройдет всеобщая забастовка
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2 Февраля 2018 08:03

В Финляндии сегодня пройдет всеобщая забастовка

На целые сутки в стране прекратится движение общественного транспорта - перестанут работать метро, трамваи и большая часть автобусных маршрутов. Такое решение приняли профсоюзы из-за новых условий выплаты пособия по безработице. Теперь сумма будет снижаться, если безработный не сможет доказать свою активность в поиске работы.

  

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