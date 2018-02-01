В мире
2 Февраля 2018 08:03
В Финляндии сегодня пройдет всеобщая забастовка
На целые сутки в стране прекратится движение общественного транспорта - перестанут работать метро, трамваи и большая часть автобусных маршрутов. Такое решение приняли профсоюзы из-за новых условий выплаты пособия по безработице. Теперь сумма будет снижаться, если безработный не сможет доказать свою активность в поиске работы.
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