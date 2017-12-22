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В филиппинском городе Давао второй день не могут потушить торговый центр
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24 Декабря 2017 09:09

В филиппинском городе Давао второй день не могут потушить торговый центр

Внутри находятся люди, передают местные СМИ. Пожар возник накануне утром. Борьба с огнем продолжается. И как сообщают службы спасения, пламя пока не удалось ликвидировать полностью. По неофициальным данным, в здании остаются не менее 36 человек. Надежда на их спасение минимальна.

  

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