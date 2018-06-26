В Евросоюзе создадут Европейские силы военного реагирования

Документ в Люксембурге подписали министры обороны девяти стран ЕС. В новый формат оборонного сотрудничества войдут Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия. Цель новой структуры - сохранить британское участие в обеспечении безопасности в Европе после выхода из Евросоюза. Эта инициатива президента Франции. Европейские силы военного реагирования будут направлены на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы.