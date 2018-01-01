Главная>>В мире>>В Европе в новогодний уикенд произошла серия нападений
В мире
RSS
В Европе в новогодний уикенд произошла серия нападений
Скачать Поделиться

2 Января 2018 09:05

В Европе в новогодний уикенд произошла серия нападений

В Лондоне четыре убийства. Неизвестные атаковали ножами. Как отметили в Скотленд-Ярде, данные преступления между собой не связаны. Задержаны 5 подозреваемых.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =