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В Европе транспортный коллапс
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10 Апреля 2018 08:03

В Европе транспортный коллапс

Во Франции проходит самая массовая за всю историю страны забастовка железнодорожников. По многим направлениям отменены поезда. Убытки компании уже превысили 100 миллионов евро. Работники индустрии вышли накануне на акцию протеста в центре Парижа. Демонстранты недовольны планами властей реформировать железнодорожный рынок страны.

Не позитивнее ситуация в Германии: там решили бастовать сотрудники аэропортов Мюнхена, Кельна, Бремена и Франкфурта-на-Майне. Персонал настаивает на повышении зарплаты. "Люфтганза" уже отменила более 800 рейсов. Пассажиров, планирующих сегодня перелет в Берлин из Минска этой компанией, стачка не коснется. 

  

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