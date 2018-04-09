В Европе транспортный коллапс

10 Апреля 2018 08:03

Во Франции проходит самая массовая за всю историю страны забастовка железнодорожников. По многим направлениям отменены поезда. Убытки компании уже превысили 100 миллионов евро. Работники индустрии вышли накануне на акцию протеста в центре Парижа. Демонстранты недовольны планами властей реформировать железнодорожный рынок страны.

Не позитивнее ситуация в Германии: там решили бастовать сотрудники аэропортов Мюнхена, Кельна, Бремена и Франкфурта-на-Майне. Персонал настаивает на повышении зарплаты. "Люфтганза" уже отменила более 800 рейсов. Пассажиров, планирующих сегодня перелет в Берлин из Минска этой компанией, стачка не коснется.