В Европе продолжает стоять аномальная жара

Столбики термометров показывают 36-37 градусов выше нуля, в некоторых странах зной привел к засухе и лесным пожарам. Колоссальные убытки несут фермеры. Впрочем, настоящая жара еще впереди. Синоптики предупреждают, что уже на этой неделе в южной части Старого Света будут установлены новые температурные рекорды. В регион придет горячий антициклон из Африки. Эксперты утверждают, что в Испании и Португалии воздух прогреется до 47-48 градусов, на южных курортах Франции и Греции температура воздуха превысит отметку плюс 40. Туристов и местных жителей призывают соблюдать все возможные меры предосторожности.