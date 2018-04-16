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В Европе не прекращаются протесты против бомбардировок сирийской территории
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18 Апреля 2018 07:05

В Европе не прекращаются протесты против бомбардировок сирийской территории

Многотысячная акция прошла возле посольства США в Афинах. Ее участники требовали остановить интервенцию в Сирии, запретить участие Греции в планах США, НАТО и ЕС, закрыть военную базу в Суде на Крите, не предоставлять наземное, морское и воздушное пространства Вооруженным Силам США, НАТО и ЕС, а также изгнать альянс из Эгейского и других морей.

  

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