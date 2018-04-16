В Европе не прекращаются протесты против бомбардировок сирийской территории

18 Апреля 2018 07:05

Многотысячная акция прошла возле посольства США в Афинах. Ее участники требовали остановить интервенцию в Сирии, запретить участие Греции в планах США, НАТО и ЕС, закрыть военную базу в Суде на Крите, не предоставлять наземное, морское и воздушное пространства Вооруженным Силам США, НАТО и ЕС, а также изгнать альянс из Эгейского и других морей.