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В Европе началась эпидемия гриппа
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5 Января 2018 19:12

В Европе началась эпидемия гриппа

Во Франции болезнь распространилась уже по всем регионам, за исключением острова Корсика, который находится на предэпидемической стадии. За два последних месяца в стране умер 31 человек. Похожая ситуация и в Швейцарии, Испании, Нидерландах и Турции. Вирус распространяется и в Великобритании. Специалисты опасаются, что нынешняя эпидемия может стать здесь наихудшей за последние полвека.

  

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