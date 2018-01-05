В Европе началась эпидемия гриппа

5 Января 2018 19:12

Во Франции болезнь распространилась уже по всем регионам, за исключением острова Корсика, который находится на предэпидемической стадии. За два последних месяца в стране умер 31 человек. Похожая ситуация и в Швейцарии, Испании, Нидерландах и Турции. Вирус распространяется и в Великобритании. Специалисты опасаются, что нынешняя эпидемия может стать здесь наихудшей за последние полвека.