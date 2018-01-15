В Эстонию прибыли американские истребители для участия в учениях

15 Января 2018 08:04

В Эстонию прибыли 12 американских боевых истребителей F-16 для участия в международных учениях. Цель сборов - отработать действия в широкомасштабных воздушных операциях. Участие в них также принимают опытные авианаводчики из Бельгии. Уже седьмые по счету совместные маневры продлятся до середины марта.