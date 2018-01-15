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В Эстонию прибыли американские истребители для участия в учениях
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15 Января 2018 08:04

В Эстонию прибыли американские истребители для участия в учениях

В Эстонию прибыли 12 американских боевых истребителей F-16 для участия в международных учениях. Цель сборов - отработать действия в широкомасштабных воздушных операциях. Участие в них также принимают опытные авианаводчики из Бельгии. Уже седьмые по счету совместные маневры продлятся до середины марта.

  

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