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В Ереване не прекращаются акции протеста
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25 Апреля 2018 15:07

В Ереване не прекращаются акции протеста

Сотни людей перекрывают дороги в центре города. Ранее стало известно, что переговоры исполняющего обязанности премьер-министра Армении и лидера протестного движения сорвались. Причиной их отмены стало выдвижение Пашиняном новых требований по формату встречи и повестке дня. Карапетян назвал их неприемлемыми. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале консультаций с политическими силами по поиску путей выхода из сложившейся ситуации.

  

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