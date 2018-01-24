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В Екатеринбурге жильцы поврежденного после взрыва дома вернулись в квартиры
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25 Января 2018 08:03

В Екатеринбурге жильцы поврежденного после взрыва дома вернулись в квартиры

Специалисты заявили, что угрозы обрушения нет. Во время ЧП пострадал один человек, который отказался от госпитализации. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Напомним, вчера в многоэтажке Екатеринбурга взорвались два пятилитровых газовых баллона. Были эвакуированы 37 жильцов. 

  

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