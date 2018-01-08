9 Января 2018 07:15

Пока переменчивая погода не внесла свои коррективы, в Екатеринбурге развернулась настоящая ледовая сказка. XII фестиваль ледовых скульптур "Вифлеемская звезда" объединил лучших художников России и зарубежья. Работы мастеров удивляют ювелирной точностью, а тематика - от Рождества до исторических событий.

Евгения Серебренникова, посетительница фестиваля: "Хочется в каждую вглядываться и буквально минут по 10 стоять и смотреть. И каждую деталь замечать у этих фигур, поэтому выделить какую-то одну не могу, потому что они все, безусловно, шедевры".

Жюри фестиваля уже выбрало победителя. Лучшей конкурсной работой признали композицию иркутских мастеров под названием "За Россию".