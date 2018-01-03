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В Египте третий раз продлен режим чрезвычайного положения
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3 Января 2018 12:04

В Египте третий раз продлен режим чрезвычайного положения

Также на три месяца. Распоряжение подписал президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Чрезвычайное положение введено в Египте весной прошлого года после терактов в двух церквях. Тогда погибли десятки людей, более 100 пострадали.

  

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