В деле Скрипаля новые подробности

23 Апреля 2018 07:05

Британские СМИ считают, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравил бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В полиции полагают, что он возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери, а сейчас покинул Великобританию. Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в критическом состоянии после контакта с неизвестным веществом. Инцидент спровоцировал охлаждение отношений России и Британии, а также взаимную высылку дипломатов.