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В деле Скрипаля новые подробности
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23 Апреля 2018 07:05

В деле Скрипаля новые подробности

Британские СМИ считают, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравил бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В полиции полагают, что он возглавлял группу из шести человек, причастную к химатаке в Солсбери, а сейчас покинул Великобританию. Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в критическом состоянии после контакта с неизвестным веществом. Инцидент спровоцировал охлаждение отношений России и Британии, а также взаимную высылку дипломатов. 

  

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