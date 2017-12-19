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В Чили подводят итоги президентских выборов
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18 Декабря 2017 09:08

В Чили подводят итоги президентских выборов

Экс-президент Себастьян Пиньера победил во втором туре. Он будет главой Чили до 2022-го. Свои голоса за Пиньеру - отдали более 54 % избирателей. Его конкурент -левоцентрист Алехандро Гильиер - уже позвонил победителю и поздравил с триумфом.

  

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