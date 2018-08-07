В Чехии уже больше недели столбик термометра не опускается ниже 30

Жара, накрывшая Европу, не обошла стороной и Чехию. Вот уже больше недели столбик термометра не опускается ниже 30-градусной отметки. Большинство обитателей Пражского зоопарка предпочитают пережидать зной внутри помещений или под навесами, спрятавшись от палящих солнечных лучей. А вот горилл в этом году угощают диетическим летним мороженым. Куски фруктов (исключают бананы и виноград, потому, что они калорийные и могут повлиять на вес приматов) заливают водой и ставят в морозильную камеру. И на завтра - угощение готово.