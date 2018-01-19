19 Января 2018 21:12

В Бурятии ужесточают пропускной режим в детских садах на фоне трагедии в школе в столице региона - Улан-Удэ. Следователи выясняют мотивы подростка, который этим утром ворвался на урок русского языка к семиклассникам с топором и коктейлем Молотова. Сообщается, что нападавший из благополучной семьи и не состоял на учете в полиции. Одна из возможных версий произошедшего - конфликт с педагогом. Также учащиеся школы, в которой произошло ЧП, отмечают, что подозреваемый мог увлекаться тюремной субкультурой. В результате нападения пятеро детей и учительница получили ранения. Три человека остаются в больницах. В госпитале и сам подросток. После резни в классе он ударил себя в грудь ножом и выпрыгнул из окна. Сейчас нападавшего допрашивают правоохранители.

Дмитрий Столяров, представитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии:

"Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из местных школ по признакам преступления, предусматривающего ответственность за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

В России это уже третий похожий случай с начала недели. В понедельник 15 человек пострадали в результате резни в школе в Перми. В среду стало известно о драке с использованием холодного оружия в одной из школ Челябинской области. Российские эксперты ищут связь между происшествиями и считают, что толкнуть подростков на совершение преступления могли закрытые группы в социальных сетях, в которых обсуждаются нападения на школы в США. Крупнейшая на постсоветском пространстве социальная сеть "ВКонтакте" уже отчиталась в блокировке таких сообществ.