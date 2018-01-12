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В Будапеште проходит Международный цирковой фестиваль
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14 Января 2018 09:27

В Будапеште проходит Международный цирковой фестиваль

На арене выступают воздушные акробаты, гимнасты, жонглеры и клоуны со всего мира. Изюминкой шоу стал номер венгерского акробата с участием почти двух десятков лошадей. Жюри возглавляет Юджин Чаплин, сын знаменитого комика Чарли Чаплина. В этом году артисты отмечают 250-летие современного цирка.

  

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