В Будапеште проходит Международный цирковой фестиваль

14 Января 2018 09:27

На арене выступают воздушные акробаты, гимнасты, жонглеры и клоуны со всего мира. Изюминкой шоу стал номер венгерского акробата с участием почти двух десятков лошадей. Жюри возглавляет Юджин Чаплин, сын знаменитого комика Чарли Чаплина. В этом году артисты отмечают 250-летие современного цирка.