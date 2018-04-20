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В Брюсселе огласят приговор Салаху Абдесламу и его сообщнику Суфиану Айари
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23 Апреля 2018 07:04

В Брюсселе огласят приговор Салаху Абдесламу и его сообщнику Суфиану Айари

Они проходят по громкому делу о терактах в Париже в 2015. Также Абдесламу инкриминируют вооруженное сопротивление при задержании. Однако преступники речь судьи не услышат, они находятся в парижской тюрьме. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. Напомним, в ноябре 2015 жертвами терактов в Париже и его пригороде Сен-Дени стали более 130 человек. В Брюсселе во время двойного теракта в метро и аэропорту погибли более 30 человек.
  

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