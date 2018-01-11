В Брюсселе сегодня на повестке дня план действий по ядерной программе Ирана

11 Января 2018 09:04

Переговоры глав дипведомств стран Евросоюза пройдут с участием министра иностранных дел исламской республики. МИД Ирана уточняет, что в ходе встречи не будут обсуждаться протесты, которые волной прокатились по городам в начале года. Обстановка в стране стала одним из поводов для ужесточения дипломатический пикировки между Ираном и США. Тегеран обвиняет Вашингтон в организации беспорядков.