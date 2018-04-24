24 Апреля 2018 19:10

Cлова Президента о сохранении безопасности звучат особенно актуально на фоне ситуации в Сирии, о которой Александр Лукашенко тоже немало говорил в Овальном зале.

Сегодня в Брюсселе проходит Международная донорская конференция, на которую съехались представители более 85 стран и организаций, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам.

Только по самым скромным оценкам, для восстановления после войны Сирии понадобится 200-300 миллиардов долларов. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн: "Конфликт в Сирии не является конфликтом сирийцев, это гуманитарный кризис, и все, у кого есть совесть, помогут "...

В свою очередь глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключает, что военная эскалация в Сирии может усилиться.