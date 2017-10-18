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В Бруклине полицейские два часа гонялись за быком
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18 Октября 2017 07:14

В Бруклине полицейские два часа гонялись за быком

В одном из самых оживленных районов Нью-Йорка, Бруклине, полицейские два часа гонялись за быком. Животное, сбежав с территории бойни, было замечено на футбольном поле одного из парков. Оказавшись на свободе, бык сбил коляску с маленьким ребенком, которому потребовалась срочная медицинская помощь. Спустя два часа преследований спасателям удалось поймать быка.

  

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