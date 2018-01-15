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В британских аптеках нехватка вакцины от гриппа
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15 Января 2018 08:06

В британских аптеках нехватка вакцины от гриппа

По официальным данным, в Великобритании за эту зиму от болезни умерло 93 человека. Госпитализированы были почти 2 тысячи. Особое беспокойство вызывает штамм так называемого австралийского гриппа, с которым связывают ряд смертей в соседней Ирландии. Эксперты опасаются, что в этом сезоне эпидемия гриппа в Соединенном Королевстве может стать худшей за последние полвека.

  

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