В британских аптеках нехватка вакцины от гриппа

15 Января 2018 08:06

По официальным данным, в Великобритании за эту зиму от болезни умерло 93 человека. Госпитализированы были почти 2 тысячи. Особое беспокойство вызывает штамм так называемого австралийского гриппа, с которым связывают ряд смертей в соседней Ирландии. Эксперты опасаются, что в этом сезоне эпидемия гриппа в Соединенном Королевстве может стать худшей за последние полвека.