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В Британии ввели "налог на сахар"
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6 Апреля 2018 08:05

В Британии ввели "налог на сахар"

Деньги придется выплачивать в казну производителям слишком сладких безалкогольных напитков, то есть с содержанием более 5 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если же в напитке содержится свыше 8 процентов сахара, то и сумма "налога" существенно возрастает. Единственным исключением станут молочные напитки. По оценкам британского Минфина, новый сбор будет приносить в казну порядка 240 миллионов фунтов в год.

  

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