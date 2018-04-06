В Британии ввели "налог на сахар"

6 Апреля 2018 08:05

Деньги придется выплачивать в казну производителям слишком сладких безалкогольных напитков, то есть с содержанием более 5 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если же в напитке содержится свыше 8 процентов сахара, то и сумма "налога" существенно возрастает. Единственным исключением станут молочные напитки. По оценкам британского Минфина, новый сбор будет приносить в казну порядка 240 миллионов фунтов в год.