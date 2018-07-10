В Британии усиливается политический кризис

Из-за разногласий с премьер-министром Мэй по поводу Брексита, свои посты покинули сразу два ключевых министра. Впрочем, замену им уже нашли. Так, Бориса Джонсона на посту главы МИДа сменил экс-министр здравоохранения Джереми Хант. Он вообще никогда не занимался внешней политикой. Вместо Дэвиса должность министра по Brexit занял Доминик Рааб - бывший замминистра по делам регионов. В Белом доме уже заявили, что перестановки в британском правительстве не повлияют на визит Трампа в Лондон. Встреча американского лидера с Терезой Мэй состоится в пятницу.