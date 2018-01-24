Главная>>В мире>>В Британии создадут подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций
В мире
RSS
В Британии создадут подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций
Скачать Поделиться

24 Января 2018 15:06

В Британии создадут подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций

Для борьбы с фейковыми новостями в Британии создадут специальное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций. Оно будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны других государств и частных лиц. "Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурирующих сообщений" - передают слова Терезы Мэй ее официальные представители. Как именно будет работать подразделение, где оно будет располагаться - пока неизвестно.

  

Другие новости

Cербская деревня-призрак Cербская вёска-прывід 24.01.2018 19:10 / В мире Cербская деревня-призрак

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =