В Британии создадут подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций

24 Января 2018 15:06

Для борьбы с фейковыми новостями в Британии создадут специальное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций. Оно будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны других государств и частных лиц. "Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурирующих сообщений" - передают слова Терезы Мэй ее официальные представители. Как именно будет работать подразделение, где оно будет располагаться - пока неизвестно.