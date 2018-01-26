В Бразилии произошла стрельба в ночном клубе

28 Января 2018 12:03

По разным данным, погибли от 14 до 18 человек. Инцидент произошел в городе Форталеза. Сообщается, что к клубу подъехали три бронированных автомобиля. Затем группа из 15 вооруженных мужчин ворвалась на переполненную танцплощадку и открыла огонь по посетителям. Стрельба продолжалась около получаса. Люди выбегали из клуба и пытались скрыться в соседних домах. Полиция ищет злоумышленников. Причиной происшествия могли стать разборки между бандитскими группировками.