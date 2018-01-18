В Бразилии на набережной Копакабана автомобиль въехал в толпу людей

19 Января 2018 07:06

Пострадали 16 человек, среди них четверо школьников, 8-месячный младенец скончался. Свидетели наезда накинулись на водителя, но разъяренных людей вовремя остановила полиция. Задержанный 41-летний водитель говорит, что за рулем у него случился приступ эпилепсии. Но как стало известно, за последние 5 лет ему выписали 14 штрафов.