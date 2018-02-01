В мире
1 Февраля 2018 12:17
В Бостоне в возрасте 90 лет скончался идеолог "цветных революций" Джин Шарп
Он пропагандировал так называемые ненасильственные методы борьбы с авторитарными режимами. Он разработал самые современные методики госпереворотов. Пик популярности его идей пришелся на 90-ые и первую половину нулевых. Тогда книги Шарпа послужили методическим руководством к действию по ненасильственным революциям в Сербии, Грузии и Украине.
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