В Бостоне в возрасте 90 лет скончался идеолог "цветных революций" Джин Шарп

1 Февраля 2018 12:17

Он пропагандировал так называемые ненасильственные методы борьбы с авторитарными режимами. Он разработал самые современные методики госпереворотов. Пик популярности его идей пришелся на 90-ые и первую половину нулевых. Тогда книги Шарпа послужили методическим руководством к действию по ненасильственным революциям в Сербии, Грузии и Украине.