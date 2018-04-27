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В Бишкеке эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе
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27 Апреля 2018 13:00

В Бишкеке эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе

Срочная информация в эти минуты приходит из Кыргызстана. В Бишкеке эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе. На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД. Территория комплекса оцеплена. Проводится осмотр здания и прилегающей территории. Устанавливается личность сообщившего о взрывном устройстве.

  

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