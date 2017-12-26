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В Берлине Рождество празднуют в озере
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26 Декабря 2017 08:03

В Берлине Рождество празднуют в озере

Из-за необычайно теплой погоды даже не пришлось искать смельчаков для акции. Жители столицы Германии окунулись в воду и вместе пели рождественские песни.

В Словении праздник закончился необычно. 15 водолазов под восторженные возгласы более тысячи зрителей погрузили украшенную новогоднюю елку в озеро Чрнава. При этом температура воды была всего около 6-ти градусов тепла.

  

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