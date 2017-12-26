В Берлине Рождество празднуют в озере

26 Декабря 2017 08:03

Из-за необычайно теплой погоды даже не пришлось искать смельчаков для акции. Жители столицы Германии окунулись в воду и вместе пели рождественские песни.

В Словении праздник закончился необычно. 15 водолазов под восторженные возгласы более тысячи зрителей погрузили украшенную новогоднюю елку в озеро Чрнава. При этом температура воды была всего около 6-ти градусов тепла.