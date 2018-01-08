В Берлине продолжаются предварительные консультации о формировании нового правительства

8 Января 2018 15:02

В Берлине продолжаются предварительные консультации между консерваторами из Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, а также Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства. После провала попытки создать правящую коалицию с зелеными и либералами, возобновление союза с социал-демократами осталось для лидера ХДС, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, единственной реалистичной возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством. Понять, насколько совместимы идеологические представления партий, стороны попытаются до конца недели.