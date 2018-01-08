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В Берлине продолжаются предварительные консультации о формировании нового правительства
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8 Января 2018 15:02

В Берлине продолжаются предварительные консультации о формировании нового правительства

В Берлине продолжаются предварительные консультации между консерваторами из Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, а также Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства. После провала попытки создать правящую коалицию с зелеными и либералами, возобновление союза с социал-демократами осталось для лидера ХДС, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, единственной реалистичной возможностью создать правительство, обладающее парламентским большинством. Понять, насколько совместимы идеологические представления партий, стороны попытаются до конца недели.

  

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