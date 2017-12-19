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В Берлине открылся мемориал в память о жертвах теракта на рождественской ярмарке
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19 Декабря 2017 17:03

В Берлине открылся мемориал в память о жертвах теракта на рождественской ярмарке

В центре Берлина на площади Брайтшайдплац сегодня открылся мемориал в память о жертвах прошлогоднего теракта на рождественской ярмарке. Он представляет собой 14-метровую позолоченную трещину в земле на месте трагедии. Напомним, 19 декабря 2016 года террорист Анис Амри на грузовике протаранил рождественскую ярмарку, в результате погибли 12 человек, еще 49 были ранены.

  

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