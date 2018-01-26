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В Берлине накануне начались коалиционные переговоры о создании правящей партии
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27 Января 2018 09:16

В Берлине накануне начались коалиционные переговоры о создании правящей партии

Представители двух консервативных христианских партий и социал-демократы планируют определиться составом будущего правительства Германии уже к четвертому февраля. Ранее партия Меркель и СДПГ согласовали миграционный закон. Он предполагает увеличение занятости женщин, новые возможности для повышения квалификации тех, кто работает на условиях частичной занятости, а также улучшение условий труда, в том числе для работников старшего возраста.
  

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