В Белом доме опровергли причастность к покушению на Николаса Мадуро

В Белом доме опровергли причастность к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире Fox News заявил советник лидера США по национальной безопасности. Джон Болтон отметил, что настоящей причиной инцидента могла стать как инсценировка самих властей латиноамериканской страны, так и коррупция и угнетение в Боливарианской Республике.

Покушение на Мадуро произошло накануне во время празднования годовщины создания Нацгвардии. Трибуну, на которой находился президент, атаковали несколько дронов со взрывчаткой. Пострадали семь человек. Мадуро предположил, что организаторы могут находиться в США.