В бельгийском Антверпене продолжается спасательная операция на месте рухнувшего дома

16 Января 2018 08:06

В бельгийском Антверпене в эти минуты продолжается спасательная операция на месте рухнувшего жилого дома. Спасатели уже достали из-под обломков 7 человек, но под завалами могут оставаться еще трое. Всего во время ЧП пострадали не менее 14 человек, один из них в тяжелом состоянии. Улица, где все произошло, перекрыта. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Один дом разрушен полностью, серьезно пострадали и соседние здания, где располагались съемные студенческие комнаты и ресторан.