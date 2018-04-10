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В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы
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11 Апреля 2018 07:01

В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы1

Борьбу за главный государственный пост ведут 8 претендентов, в том числе лидер - 56-летний Ильхам Алиев. Он занимает высокую должность уже три срока. В этот раз глава государства впервые будет избран на 7 лет после изменений, внесенных в Конституцию страны по итогам сентябрьского референдума. В связи с выборами в Азербайджане сегодня выходной
  

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