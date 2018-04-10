В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы

В мире
11 Апреля 2018 07:01
В Азербайджане сегодня проходят внеочередные президентские выборы1
Борьбу за главный государственный пост ведут 8 претендентов, в том числе лидер - 56-летний Ильхам Алиев. Он занимает высокую должность уже три срока. В этот раз глава государства впервые будет избран на 7 лет после изменений, внесенных в Конституцию страны по итогам сентябрьского референдума. В связи с выборами в Азербайджане сегодня выходной
Другие новости
11.04.2018 08:04 / В мире Авиакатастрофа в центре Хабаровска
11.04.2018 07:07 / В мире Марк Цукерберг на сенатских слушаниях признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями
11.04.2018 07:03 / В мире Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии
10.04.2018 21:32 / В мире Европа в плену транспортного коллапса из-за забастовок в Германии и Франции
10.04.2018 19:03 / В мире Юлия Скрипаль выписана из больницы и просит СМИ не беспокоить ее
10.04.2018 19:02 / В мире Создание общей информационной стратегии обсуждали в рамках Евразийского экономического союза
10.04.2018 15:05 / В мире В Польше проходят памятные мероприятия
10.04.2018 15:02 / В мире Взрыв в жилом доме в провинции Идлиб
10.04.2018 13:10 / В мире В центре китайского города Пуэр настоящий переполох вызвал дикий слон
10.04.2018 13:07 / В мире В центральной части Италии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7
10.04.2018 12:11 / В мире Жаркие дискуссии развернулись в Совете Безопасности ООН
10.04.2018 12:09 / В мире Британские СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы
10.04.2018 09:04 / В мире Настоящая весна никак не придет в Испанию
10.04.2018 08:05 / В мире Марк Цукерберг извинился за масштабную утечку данных из "Фейсбук"
10.04.2018 08:03 / В мире В Европе транспортный коллапс
10.04.2018 07:09 / В мире США приступили к строительству стены с Мексикой
10.04.2018 07:07 / В мире Совбез ООН может сегодня проголосовать по проекту резолюции США по Сирии
09.04.2018 21:07 / В мире В Индии школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье