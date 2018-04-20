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В австрийском Зальцбурге столкнулись пассажирские поезда
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20 Апреля 2018 09:08

В австрийском Зальцбурге столкнулись пассажирские поезда

Инцидент произошел на вокзале. На данный момент известно о 50-ти пострадавших. Все они госпитализированы. Данных о погибших нет. Причины ЧП выясняются.

  

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