В австрийских детских садах и младших школах могут жестко ограничить ношение религиозной одежды

5 Апреля 2018 07:10

Правительство готовит законопроект о запрете хиджабов. Власти объясняют это стремлением к равноправию и борьбой с разделением общества. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, это вопрос обеспечения равных возможностей как для девочек, так и для мальчиков.

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "Мы не должны допускать дискриминации с детства. Кроме того, для нашей страны особенно пагубно развитие параллельных сообществ, так что в нашей стране нет места заматыванию детей в платки".

В прошлом году австрийские власти запретили скрывать лица в общественных местах. Закон вступил в силу 1 октября. Носить лицевые повязки можно только по назначению врача, а также в морозную погоду или в дни праздников и маскарадов.