В Австрии подводят итоги парламентских выборов

16 Октября 2017 07:08

Пока впереди "Народная партия" - ее возглавляет 31-летний Себастьян Курц. Если победа консерваторов официально подтвердится, в Австрии появится самый молодой лидер страны в мире. За второе место борются крайне правая "Партия свободы" и социалдемократы. У каждой - менее трети голосов. Население многих стран Европы обеспокоено наплывом мигрантов. В итоге в соседней Германии крайне правая партия стала третьей силой в Бундестаге.