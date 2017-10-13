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В Австрии открылись первые избирательные участки
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15 Октября 2017 09:04

В Австрии открылись первые избирательные участки

Сегодня в стране проходят досрочные парламентские выборы. На них представлены 16 партий. Ожидается, что основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой Кабмина, социал-демократом Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
  

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