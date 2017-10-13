В Австрии открылись первые избирательные участки

15 Октября 2017 09:04

Сегодня в стране проходят досрочные парламентские выборы. На них представлены 16 партий. Ожидается, что основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой Кабмина, социал-демократом Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.