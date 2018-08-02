В Австрии обули полицейских собак

Четвероногие стражи порядка патрулируют города в специальной обуви. И всё из-за аномальной жары. Днем в регионе температура поднимается до 36 градусов. Поэтому асфальт так сильно разогревается, что животные могут получить ожог лап. К защитной обуви собакам, правда, нужно привыкать. Для этого с ними работают кинологи. Кроме того, после утомительного рабочего дня на жаре животные могут принять охладительные ванны. Их специально установили в австрийских полицейских участках.