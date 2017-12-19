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В Австралии выясняют причины трагедии на корпоративе
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17 Декабря 2017 15:06

В Австралии выясняют причины трагедии на корпоративе

В пригороде Мельбурна обрушился балкон с гостями вечеринки. В момент падения на нем находилось более 30 человек. 2 женщины погибли, еще 17 человек пострадали. На месте ЧП работает полиция. 

  

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