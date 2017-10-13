В Австралии три парашютиста погибли во время выполнения прыжков

13 Октября 2017 15:06

Три парашютиста погибли во время выполнения прыжков в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Это двое мужчин и женщина.

По версии полиции, спортсмен, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.